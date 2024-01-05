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Экс-футболист призвал не смешивать спорт и политику на примере США

Экс-футболист «Локо» Асатиани пожелал россиянам вернуться на международную арену

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Малхаз Асатиани выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Я против того, чтобы русским спортсменам запрещали выступать за рубежом. Негатив между обычными людьми не должен существовать из‑за различной политики руководителей страны.

Желаю, чтобы отношения между нашими странами наладились на всех уровнях, а российские спортсмены вернулись на международную арену. Спортсмен не влияет на политику, он тут ни при чем. Американцы за всю историю США сделали очень много гадостей, по такой логике их спортсменов нужно отстранить навсегда, но они играют и участвуют в соревнованиях», — заявил грузин.

42-летний Асатиани выступал за «железнодорожников» с 2003 по 2010 год, став с клубом чемпионом России (2004).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее экс-арбитр ФИФА сравнил судейство в России с топ-5 лиг Европы.

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