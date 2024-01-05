Назван плюс от неучастия Овечкина в Матче звезд НХЛ — 2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не является статусным мероприятием. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Удивлен тем, что его не вызвали. Зато у него будет время для подготовки к погоне за рекордом, не думаю, что он сильно обиделся. Он уже легенда НХЛ. Не знаю, в чем статусность этих матчей для Овечкина, он уже 10 лет играет там, ну, какой статус, он и так величайший игрок», — заявил Кожевников.

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

От «Вашингтона» был выбран канадский нападающий Том Уилсон. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами, отставая на 64 гола от Уэйна Гретцки (894).

Ранее Панарин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ.