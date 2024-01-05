Панарин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскрыл причину своего отказа от участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2024 году. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Привет, болельщики «Рейнджерс»! К сожалению, я не смогу принять участия в Матче всех звезд в этом году. Мы с женой ждем второго ребенка, и я не могу дождаться этого момента. Спасибо за вашу любовь и поддержку», — заявил нападающий.

32-летний Панарин в текущем сезоне набрал 53 очка и входит в тройку лидеров НХЛ по результативности. В его активе 25 шайбы и 29 голевых передач.

Среди россиян в Матче звезд примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). В списке не оказалось капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля. Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

Ранее НХЛ представила полный список участников Матча звезд — 2024.