Экс-капитан сборной России: футбол в стране деградирует с 2013 года

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью Metaratings.ru заявил, что отечественный футбол деградирует.

«Сильно ли снизился уровень РПЛ за полтора года СВО? Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов», — заявил экс-игрок «Зенита».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года.

Ранее Канчельскис назвал бредом скорое возвращение российского футбола в Европу.