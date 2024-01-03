Футболист сборной Бразилии подписал контракт с «Зенитом»

Центральный защитник бразильского «Флуминенсе» Нино подписал контракт с петербургским «Зенитом» до лета 2028 года. Об этом в соцсетях заявила журналистка TNT SportsBrazil Алин Настари.

Настари утверждает, что трансфер обойдется петербуржцам примерно в 26 миллионов бразильских реалов (€4,84 млн по текущему курсу).

Нино был близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест», но английский клуб так и не договорился с «Флу» о форме выплат.

В сезоне-2023 Нино в составе «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В чемпионате Бразилии «Флуминенсе» занял седьмое место.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин». На четверном месте идет московский «Локомотив» (31).

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что в Европе не говорят об РПЛ.