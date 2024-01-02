Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин опубликовал таинственный пост, в котором упомянул первую любовь, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после Нового года.

Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлен он, а на второй — надпись «First Amore», что переводится как «первая любовь».

Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В текущем сезоне российский нападающий сыграл в 15 матчах за кипрский клуб во всех турнирах, записал на свой счет четыре оформленных гола и две результативные передачи.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

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