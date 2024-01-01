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Булыкин назвал главные открытия 2023 года

Булыкин назвал «Краснодар» главным открытием 2023 года в российском футболе

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Чемпионату» заявил, что считает «Краснодар» главным открытием 2023 года в российском футболе.

По его мнению, «быки» заслуживают подобной оценки из-за отличного выступления в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Открытием 2023 года для меня стал «Краснодар», потому что задержался на первой строчке до конца первой части сезона. Также отмечу «Крылья», которые тоже долго держались в тройке», — заявил Булыкин.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32).

Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» перехватил футболиста у «Зенита».

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