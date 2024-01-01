Гимнастка Мельникова выложила новогоднее фото в черном платье с разрезом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала новый пост, в котором поздравила подписчиков с новогодними праздниками.

«В 2023 я сделала шаги туда, куда вообще не смотрела. Невероятный год для меня! Будто бы в этом году я ни на мгновение не останавливалась! Если перечислить все то, что происходило у меня в 2023 году, можно начать писать книгу. 2024 год я посвящаю спорту, как и обещала себе в далеком 2021 году после Игр в Токио.

Поздравляю вас с Новым годом!» — написала спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Ангелина Мельникова назвала свою главную мечту.