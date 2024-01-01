Сын Плющенко спел песню SHAMANа «Я русский»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром принял участие в новогоднем выпуске шоу «Маска».

Спортсмен исполнил песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх», находясь в костюме дракона. Члены жюри проекта не смогли распознать Плющенко под маской, предположив, что композицию исполнил Митя Фомин.

Александр Плющенко вышел на сцену в костюме совенка и спел песню Ярослава Дронова «Я русский», выступающего под псевдонимом SHAMAN.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой. 23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России.

Ранее фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала фото в коротком платье и огромным букетом цветов.