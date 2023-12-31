Мостовой рассказал, что у него нет новогодних традиций

Бывший российский футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой признался, что у него нет новогодних традиций, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У меня особой традиции нет. Это исходя из того, что я много лет прожил за границей. А там Новый год – не такой праздник, как Рождество. У нас первого января всегда тренировки были», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе московского «Спартака», также он выступал за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

В начале июня Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, у какого тренера хочет пройти стажировку Александр Мостовой.