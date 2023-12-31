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Роналду поблагодарил «Аль-Наср»

Роналду обратился к «Аль-Насру»: благодарен за каждый момент

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился в соцсетях к своему клубу.

«Благодарен за каждый момент», — написал футболист.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

В последнем матче 2023 года «Аль-Наср» обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун». «Аль-Наср» победил со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.

Роналду забил в 2023 году 54 мяча, что позволило ему стать лучшим бомбардиром года. Вслед за ним располагаются Килиан Мбаппе и Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча.

В декабре Роналду сравнялся по количеству оформленных дублей за всю карьеру с аргентинским форвардом американского «Интер Майами» Лионелем Месси.

Ранее Роналду рассмеялся над предложением перейти в лондонский «Арсенал».

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