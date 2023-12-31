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Перенесший остановку сердца капитан клуба АПЛ рассказал о состоянии своего здоровья

Перенесший остановку сердца капитан «Лутона» Локьер: чувствую себя отлично

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Craig Thomas/Global Look Press

Защитник английского «Лутон Таун» Том Локьер, перенесший остановку сердца во время матча против «Борнмута», заявил, что чувствует себя отлично, передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Я чувствую себя отлично после. Причина, из-за которой я себя так хорошо чувствую, связана с героическими действиями игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен им», — сказал Локьер.

Инцидент произошел на 62-й минуте матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом», когда счет на табло был 1:1. Игроку стало плохо на поле, медики оказали ему помощь и на носилках унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь.

Встреча из-за произошедшего была остановлена, футболисты покинули поле. Через 20 минут после того, как Локьера унесли, было решено отменить встречу.

Примечательно, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае 2023-го футболист, который выступает за сборную Уэльса, также потерял сознание во время матча против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ. Сразу со стадиона он был отправлен в больницу. Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

Ранее «Манчестер Юнайтед» назвали абсолютным позором.

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