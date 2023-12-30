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Непомнящий пожелал Международной шахматной федерации честности и мудрых судей

Россиянин Непомнящий пожелал FIDE мудрых судей после скандала на ЧМ по блицу

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после чемпионата мира по блицу в Самарканде выступил с критикой в адрес Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он написал в соцсети Х.

«Пусть 2024 год принесет FIDE все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров! С Новым годом», — написал спортсмен.

Непомнящий накануне попал в скандал на чемпионате мира по блицу. Он и соотечественник Даниил Дубов получили по ноль очков за сыгранную договорную ничью. Причиной произошедшего инцидента стал тот факт, что шахматисты сделали несколько ходов только конем и согласились на ничью на 12-м ходу встречи.

Из-за этого россияне потеряли по 0,5 балла, которые могли бы получить за ничейный результат в партии.

В результате в турнире одержал победу норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков. Дубов стал вторым (15,5), Непомнящий — пятым (14).

В 2022 году Международная шахматная федерация приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее россиянка выиграла чемпионат мира по блицу.

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