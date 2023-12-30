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Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий заявил, что Дзюба немолод после вопроса о переходе игрока в «Шанхай»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не возьмет в китайский клуб форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу. Слова специалиста приводит Sohu.

«Артем — мой хороший друг. Но вы знаете, у него все еще действует контракт с «Локомотивом». К тому же, он уже не молод», — заявил Слуцкий.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа».

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