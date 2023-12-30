Экс-тренер «Спартака» назвал российского игрока НХЛ звездным хоккеистом

Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин высоко оценил игру российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Давайте поздравим Свечникова с хорошей игрой и хет-триком. Андрей – один из лучших российских молодых хоккеистов. Он уже давно адаптировался в НХЛ, заявил о себе и стал лидером команды. Это звездный игрок, который должен вырасти в очень сильного мастера», – сказал Канарейкин.

29 декабря «Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3. Свечников стал автором хет-трика. Россиянин открыл счет в матче, а также в концовке за шесть минут сделал дубль.

«Харрикейнз» выиграли второй матч подряд. «Монреаль» потерпел второе поражение в трех последних играх. «Каролина» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летний Свечников поразил ворота соперника шесть раз в 21 матче. Также на его счету есть 13 результативных передач.

Ранее Свечникова признали первой звездой дня в НХЛ.