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Российские шахматисты получили ноль очков за договорную ничью на чемпионате мира

Шахматистам Дубову и Непомнящему присудили по ноль очков за договорную ничью

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Даниил Дубов получили по ноль очков за сыгранную договорную ничью на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде. Об этом сообщается в социальной сети X Международной шахматной федерации (FIDE).

Причиной произошедшего инцидента стал тот факт, что шахматисты сделали несколько ходов только конем и согласились на ничью на 12-м ходу встречи.

Федерация шахмат России (ФШР) проинформировала, что Дубов и Непомнящий оказались не согласны с таким решением главного арбитра турнира Ивана Суровы и подали протест. Однако Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу оставил в силе это решение.

Из-за подобного решения шахматисты потеряли по 0,5 балла, которые могли бы получить за ничейный результат в партии. Из-за этого они опустились в турнирной таблице: Дубов занимает восьмое место, Непомнящий идет 11-м.

Чемпионат мира завершится 30 декабря, когда будут сыграны туры с 13-го по 21-й. После 12 туров промежуточным лидером соревнований является российский шахматист Владислав Артемьев.

Ранее Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена.

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