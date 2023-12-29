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Тренер Юран об отношениях с Семаком: можем вместе вспомнить Луганск

Тренер Юран рассказал, что вместе с Семаком вспоминают Луганск

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что вместе с наставником петербургского «Зенита» Сергеем Семаком могут вместе вспомнить Луганск, уроженцами которого они являются, передает «Чемпионат».

«Когда я выпускался из интерната, Сергей туда только пришел. Поэтому прямо дружеских отношений у нас нет. Можем кофе попить, поболтать, вспомнить Луганск. Иногда могу набрать ему, если есть необходимость», — сказал Юран.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. «Зенит» после 18 туров, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0.

«Пари НН» в турнирной таблице располагается на девятой строчке, набрав 24 очка.

Чемпионат России возобновится в начале марта.

Ранее российский вратарь занял 25-е место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира.

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