Чемпионка ОИ сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила уровень жизни в Москве и Нью-Йорке. Ее слова передает Sport24.

«Жизнь в США совершенно другая нежели в России. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас. Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву», — сказала Роднина.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании (1972, 1976 и 1980). Первую медаль она завоевала с Алексеем Улановым, вторую и третью — с Александром Зайцевым. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Роднина и Зайцев были вместе с 1975 по 1985 год. В браке у них родился сын Александр. Затем фигуристка второй раз вышла замуж.

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