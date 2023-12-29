Экс-игрок сборной России рассказал о драке с одноклубником в киевском «Динамо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как подрался с одноклубником Ахриком Цвейбой. Его слова передает «Чемпионат».

«Это было в Чехии. Мы тогда прошли «Дуклу» в Кубке кубков. После матча поехали в ночной клуб. Выпили. Слово за слово, не поняли друг друга. А когда под этим делом, стоп-кран сорван. Пошли на улицу, немножко друг друга побуцали. Серега Заец, одноклубник, разнял нас.

Как только протрезвели, так и помирились. С утра уже сидели в самолете вдвоем. Обнимались и пили на брудершафт.», — сказал Юран.

Юран выступал за киевское «Динамо» с 1988 по 1991 год. В составе клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка. Затем нападающий поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту», а в 1995 году перешел в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию к своей девушке и стал выступать за «Миллуолл». Также в его карьере были немецкие «Фортуна» и «Бохум». Последним клубом Юрана стал австрийский «Штурм».

С апреля 2023 года Юран тренирует «Пари НН».

Ранее Юран раскрыл причину конфликта с бывшим игроком «Спартака».