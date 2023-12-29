Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

29 декабря «Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3. Свечников стал автором хет-трика. Россиянин открыл счет в матче, а также в концовке за шесть минут сделал дубль.

«Харрикейнз» выиграли второй матч подряд. «Монреаль» потерпел второе поражение в трех последних играх. «Каролина» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летний Свечников поразил ворота соперника 6 раз в 21 матче. Также на его счету есть 13 результативных передач.

Свечников всю свою профессиональную карьеру провел в Америке. С 2018 года он выступает за «Харрикейнз». Его старший брат Евгений также играл в НХЛ. В 2023 году после года, проведенного в «Сан-Хосе Шаркс», он перешел в «Ак Барс».

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