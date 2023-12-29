Экс-голкипер сборной России назвал различие между русскими и американцами

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин, который живет в США, заявил, что в России люди более сдержаны в проявлении эмоций, нежели в США. Его слова приводит RT.

«Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день», — заявил экс-вратарь.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Локомотив», а также за ЦСКА, «Спартак», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин рассказал, почему вернулся из США на родину.