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Экс-футболист сборной России заявил, что в США ему не хватает борща

Экс-голкипер сборной России Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям в США

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ruslannigmatullin/VK

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин, который живет в США, рассказал, почему больше всего соскучился за границей, отдельно рассказав про блюда, которых ему не хватает. Его слова приводит RT.

«По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — заявил Нигматуллин.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Локомотив», а также за ЦСКА, «Спартак», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин рассказал, почему вернулся из США на родину.

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