Траньков заявил о заслуженности признания Костомарова спортсменом года

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил о заслуженности признания чемпиона Игр в танцах Романа Костомарова спортсменом года в России. Его слова приводит Sport24.

«Роман Костомаров вполне заслуженно, пусть и не за спортивные достижения и свершения, может считаться спортсменом года в России! Это пример спортивной силы воли, и он полностью заслуживает это звание», — заявил Траньков.

В начале января 2023 года фигурист попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Ранее Дмитрий Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года.