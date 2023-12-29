Фетисов рассказал, стоит ли Овечкину уходить из «Вашингтона»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что обмен российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не имеет смысла. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не надо никому уходить никуда. Саша найдет свою игру, я уверен в этом. Поэтому чем меньше будем говорить на эту тему, тем быстрее он вернется в нормальное состояние. Постоянно читать, что найдет не найдет команду, — дополнительная психологическая нагрузка», — заявил Фетисов.

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 30 декабря против «Нью-Йорк Айлендерс», стартовая сирена прозвучит в 3:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.