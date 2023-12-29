Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фетисов рассказал, стоит ли Овечкину уходить из «Вашингтона»

Фетисов об обмене Овечкина из «Вашингтона»: не надо никому уходить никуда

close
100%
Kyle Ross/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что обмен российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не имеет смысла. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не надо никому уходить никуда. Саша найдет свою игру, я уверен в этом. Поэтому чем меньше будем говорить на эту тему, тем быстрее он вернется в нормальное состояние. Постоянно читать, что найдет не найдет команду, — дополнительная психологическая нагрузка», — заявил Фетисов.

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 30 декабря против «Нью-Йорк Айлендерс», стартовая сирена прозвучит в 3:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами