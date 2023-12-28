Стали известны детали контракта Слуцкого с зарубежным клубом

Контракт российского тренера Леонида Слуцкого с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» рассчитан всего на один год. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как сообщает журналист, данный срок контракта является в Китае обычным делом. До Слуцкого в клубе работал тренер У Цзиньгуй. Он провел в команде два года, вывел ее в Азиатскую Лигу чемпионов и выиграл Кубок страны. Предыдущий тренер из Кореи не проработал и года.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. ПО его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее Слуцкому предрекли трудности в Китае.