Футболист «Зенита» рассказал, что хочет играть в Бразилии

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо признался, что хочет играть в бразильском «Фламенго», передает UOL.

«Думаю, каждый футболист мечтает играть в большой команде, и «Фламенго» — одна из них. Если я скажу, что не хочу, это будет ложью», — сказал Клаудиньо.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча, забив пять мячей и сделав девять результативных передач. Весной 2023 года он вместе со своим партнером по команде Малкомом получил российское гражданство.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец принял участие во всех 18 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Зенит» после 18 туров РПЛ, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

«Фламенго» в прошлом сезоне стал победителем Кубка Либертадорес.

Ранее «Зенит» назвали бразильской колонией.