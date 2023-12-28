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Анчелотти может не подписать контракт со сборной Бразилии

AS: Анчелотти может подписать контракт с «Реалом» и не уйти в сборную Бразилии

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GlobalLookPress

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продлить контракт с мадридским «Реалом», передает AS.

Руководство «Реала» в восторге от результатов команды. Представители «сливочных» планируют встретиться с итальянским специалистом перед полуфиналом Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико», который состоится 10 января. Сам Анчелотти готов продлить контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии.

Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года. За это время он успел привести команду в победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее работал в клубе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне «Реал» стал лишь вторым в чемпионате Испании. Отставание мадридцев от победившей «Барселоны» составило 10 очков. Тройку призеров замкнул «Атлетико», всего одно очко разделило две команды из Мадрида. Сейчас «Королевский клуб» идет на первом месте в Ла Лиге, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Анчелотти предстанет перед судом.

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