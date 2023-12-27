«Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным

Клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» подписал контракт с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Прежде всего, мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами», — заявил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

С 2022 года Хабибулин занимает должность тренера вратарей «Торпедо». Голкипер выступал за московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс».

Вместе с национальной командой Хабибулин становился победителем Олимпиады 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает пятое место, набрав 57 очков. Лидирует в таблице московский «Спартак», имея в активе 63 балла.

Ранее в КХЛ сделали заявление по делу хоккеистов, которые хотят расторгнуть контракт с «Ак Барсом».