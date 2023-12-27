Российская гимнастка опубликовала соблазнительное фото из бассейна

Российская гимнастка Елена Еремина опубликовала в своих соцсетях новое фото.

Девушка позирует в бассейне.

5 апреля 2022 года Еремина объявила о завершении карьеры.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить. Заканчиваю по причине здоровья», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Призерка чемпионата мира отметила, что различные боли беспокоили ее уже давно, но в определенный момент гимнастка поняла, что не способна продолжать свою профессиональную карьеру.

«Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах», — заявила Еремина.

Еремина является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, а также мастером спорта России.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

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