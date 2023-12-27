Радимов рассказал, какие сложности ожидают Слуцкого во время работы в Китае

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», отметив, что специалисту будет сложно выучить китайский язык, передает «Матч ТВ».

«Его ждет очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее», — сказал Радимов.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее Александр Мостовой назвал Слуцкого шутом гороховым.