Стало известно, будет ли изменен регламент РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в ближайший год формат турнира не будет изменен, передает «Чемпионат».

«Я не вижу сейчас вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. РПЛ сейчас — один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное», — сказал Алаев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу чемпионата России лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли московский ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает столичное «Динамо» (32 очка). Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. 19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта.

Ранее отсутствие явного лидера в РПЛ назвали плюсом для футбола.