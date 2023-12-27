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Игрок «Динамо» прилетел в Израиль и пройдет медобследование для «Маккаби»

Игрок «Динамо» Лесовой пройдет медобследование для израильского «Маккаби»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетел в Израиль. Как сообщает портал sport5.co.il, спортсмен пройдет медобследование для местного клуба.

Ожидается, что после успешного прохождения медицинского обследования россиянин сможет пополнить состав «Маккаби». В этом случае он сможет играть за новую команду уже с 1 января 2024 года. А первый матч Лесового в Израиле может состояться 3 января — это будет выездная встреча против «Хапоэля» из Петах-Тиквы. Затем 7 января «Маккаби» дома примет «Хапоэль» из Иерусалима».

При этом в «Маккаби» намерены сразу оформить Лесового не как легионера, а как израильского футболиста. Подчеркивается, что спортсмен предоставил все необходимые документы для осуществления этой процедуры. Если не удастся это сделать оперативно, Лесовой не будет выступать за команду до тех пор, пока не получит местное удостоверение личности.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

Ранее Лещенко посоветовал Лесовому уезжать в Израиль.

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