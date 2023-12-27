Сбежавшим в США российским фехтовальщикам грозит срок до 10 лет

Российский шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Сергей Бида и его жена Виолетта могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что спортсменам вменяется ответственность по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». При этом источник поясняет, что они были объявлены в розыск еще в сентябре, после того, как летом 2023 года переехали в США.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они являются атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

Известно, что до отъезда Сергей Бида являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. В свою очередь, его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

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