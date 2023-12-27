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Футболист Захарян вернулся из Испании в Россию

Игрок испанского «Реал Сосьедада» Захарян вернулся в Россию

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», — говорится в сообщении.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн. За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности, в текущем розыгрыше Примеры он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 31 очко. В следующем туре, который состоится 2 января, команда Захаряна на своем поле сыграет с «Алавесом».

Ранее стал известен соперник команды Захаряна в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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