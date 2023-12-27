Стало известно, где продолжит карьеру лидер «Ливерпуля» Салах

Английский «Ливерпуль» определился с будущим звезды команды, нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на соцсети журналиста Экрема Конура, клуб близок к подписанию нового контракта с игроком.

В июле прошлого года египтянин поставил подпись под новым контрактом с «красными», соглашение рассчитано до лета 2025 года. В декабре 2023 года в британских СМИ появилась информация о возможной продаже Салаха, а вместо него «Ливерпуль» рассчитывал приобрести форварда «Баварии» Лероя Зане. Салах же, предположительно, должен был продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Однако, как заявляет Конур, «Ливерпуль» намерен продлить соглашение с египетским нападающим до лета 2027 года.

Салах перешел в стан «мерсисайдцев» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, забил в них 16 мячей и сделал восемь результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €65 млн. В матче 16-го тура розыгрыша Английской премьер-лиги — 2023/24 против «Кристал Пэлас» (2:1) Салах забил за «Ливерпуль» 200-й мяч во всех соревнованиях.

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