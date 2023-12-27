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Тарасова поддержала ужесточение системы перехода фигуристов в другие сборные

Тарасова о смене гражданства: вы рассчитываете на людей, а они уходят

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поддержала Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая намерена ужесточить систему смены спортивного гражданства у фигуристов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Сихарулидзе прав. В спортсменов вкладываются деньги. Это многолетняя работа. Это же не один день или месяц. Вы рассчитываете на людей, а они уходят с этими результатами работы. Запрещать переходы нельзя, но они должны быть по правилам», — сказала Тарасова.

Об ужесточении системы заявил исполняющий обязанности президента Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

В 2023 году спортивное гражданство сменили несколько российских фигуристов, среди которых Диана Дэвис, дочь российского специалиста Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин. Пара выступает под флагом Грузии, они вошли в заявку на чемпионат Европы — 2024. Также за Грузию с 2021 года выступает Анастасия Губанова, действующая чемпионка Европы. В 2023 году за сборную Казахстана решила выступать Софья Самоделкина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее сменившую гражданство российскую фигуристку признали спортсменкой года в Грузии.

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