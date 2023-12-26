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Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена

Непомнящий обратился к FIDE по поводу привилегий Карлсена на ЧМ в Самарканде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский шахматист Ян Непомнящий выступил в соцсетях с критикой в адрес Международной шахматной федерации (FIDE) за особое отношение к представителю Норвегии Магнусу Карлсену по ходу чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде.

«Уважаемый FIDE и организаторы чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее других. Справедливо предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату отдыха, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал Непомнящий.

Норвежец лидирует после первого дня соревнований в Узбекистане. Непомнящий расположился на 64-й строчке. Лучший из российских гроссмейстеров Даниил Дубов занимает восьмую позицию.

Соревнования продлятся с 26 по 30 декабря.

В 2022 году Международная шахматная федерация приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее восьмилетний россиянин победил 28-летнего чемпиона шахматной Олимпиады.

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