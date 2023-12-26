Иностранный тренер назвал лучшего футболиста «Спартака» в 2023 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал форварда Квинси Промеса лучшим футболистом команды в 2023 году.

«Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком «Спартака». И в этом году тоже!» — заявил итальянский специалист.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

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