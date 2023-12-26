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Сафонов и Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов

Вратарь Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сборную самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt.

Суммарная стоимость состава из 11 человек составила €578 млн.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», €18 млн).

Защитники: Рис Джеймс («Челси», €50 млн), Макс Килман («Вулверхэмптон», €35 млн), Маркиньос («ПСЖ», €60 млн), Хосе Гайя («Валенсия», €30 млн).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», €30 млн), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», €70 млн), Мартин Эдегор («Арсенал», €90 млн).

Нападающие: Лионель Месси («Интер» Майами, €60 млн), Лаутаро Мартинес («Интер», €110 млн), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», €50 млн).

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне голкипер провел за «быков» 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

Ранее российские футболисты попали в рейтинг «будущих чемпионов».

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