В России будет ужесточаться система перехода фигуристов в другие сборные

Исполняющий обязанности президента Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о смене гражданства российскими фигуристами. Его слова передает РИА Новости.

«Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: «На исполкоме буду голосовать против перехода». Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», — сказал Сихарулидзе.

В 2023 году спортивное гражданство сменили несколько российских фигуристов, среди которых Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Губанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее сменившую гражданство российскую фигуристку признали спортсменкой года в новой стране.