Головин упрекнул тренера «Аталанты» в неудачах Миранчука

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна высказался о неудачах Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Почему у Миранчука не получается раскрыться? Наверное, не повезло с тренером. Я вижу постоянно, что его то не отпускают, то не выпускают по каким-то причинам. Видно, что он, когда выходит, хорошо играет. А потом он просто не выходит, ему даже не дают шанса поиграть. Не отпустил его в «Торино» и опять не выпускает, это очень странный момент. Думаю, что ему нужно пойти туда, где тренер будет доволен им и будет рассчитывать на него», — сказал Головин.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива».

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и оформив две результативных передачи.

После 17 туров чемпионата Италии «Аталанта», набрав 26 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидером Серии А является «Интер», у которого 44 очка.

Ранее Головин заявил, что не останется в Монако.