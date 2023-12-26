Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой согласился с Заремой Салиховой, назвавшей нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу «кринжом года». Его слова передает Metaratings.

«Конечно, я согласен. На эту тему мы много говорили. Я не смотрел и смотреть не собираюсь. Жалко Артема! Дзюба — сильный футболист, и зачем он туда полез? Был бы там один Слуцкий, тогда вообще… Артема жалко в том плане, что на него выливается много всего», — сказал Мостовой.

Футболист «Локомотива» вместе с Леонидом Слуцким ведет юмористическое шоу о футболе на YouTube.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал, что «Локо» надо сделать с Дзюбой после его выходки.