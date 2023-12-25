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Романцев признался, что смотрит футбол без звука

Романцев: с некоторых пор смотрю футбол без звука

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил работу современных футбольных комментаторов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Возможно, Виктор, удивлю тебя, сообщив, что с некоторых пор смотрю футбол без звука. И не потому, что меня раздражают комментарии твоих коллег. Просто привык смотреть футбол по-своему, про себя размышляя о происходящем на экране. При этом ощущаю себя рядовым болельщиком. Сейчас футбола по ТВ очень много. Как и тех, кто с микрофоном рассказывает о нем. Когда-то это была штучная профессия», — сказал Романцев.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России.

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