Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Спартака» рассказал, как угнал машину у Радимова

Быстров признался, что вместе с Денисовым угнал машину у Радимова

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил, как обманным путем завладел машиной своего бывшего одноклубника Владислава Радимова. Его слова передает «Матч ТВ».

«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине». Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили. Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», — сказал Быстров.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы. В 2005 году полузащитник перешел в «Спартак». Свою профессиональную карьеру футболист завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он — двукратный чемпион России в составе «Зенита».

Ранее сообщалось о свадьбе российского футболиста «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами