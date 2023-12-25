Экс-футболист «Спартака» рассказал, как угнал машину у Радимова

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил, как обманным путем завладел машиной своего бывшего одноклубника Владислава Радимова. Его слова передает «Матч ТВ».

«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине». Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили. Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», — сказал Быстров.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы. В 2005 году полузащитник перешел в «Спартак». Свою профессиональную карьеру футболист завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он — двукратный чемпион России в составе «Зенита».

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