Иностранный тренер клуба РПЛ обожает Достоевского

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич признался, что любит российский театр и русских писателей. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату».

«Люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Пока не хватает времени. Много слышал о нем, смотрел что-то по телевизору. Хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между сербским и русским не такая большая.

Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», — заявил специалист.

Ивич возглавляет «Краснодар» с 2023 года. Также он тренировал греческий ПАОК, английский «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре, который пройдет в марте 2024 года, «Краснодар» на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».

Ранее Ивич назвал европейский клуб, с которого берет пример.