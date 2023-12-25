«Манчестер Юнайтед» назвали абсолютным позором

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил надежду, что миллиардер Джим Рэтклифф, купивший 25% клуба, приведет «красных дьяволов» в порядок. Об этом он написал в соцсети X.

«В 2023 году «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом. В любом случае, всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», — написал Невилл.

До этого манкунианцами единолично владели Джоэл и Аврам Глейзеры, купившие «МЮ» в 2005 году за 1,34 млрд долларов.

В текущем сезоне Английский премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Невилл назвал украинского игрока «Арсенала» обузой.