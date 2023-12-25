Назван лучший вратарь первой части сезона РПЛ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим стражем ворот первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Лучший вратарь РПЛ? Если учитывать игры за сборную России и в чемпионате, Матвей Сафонов. Оба турнира провел стабильно на своем лучшем уровне», — сказал Кафанов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он провел первый матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2017 году против «Амкара» и пропустил один гол. В этом сезоне голкипер продолжает оставаться основным стражем краснодарских ворот, на его счету восемь «сухих» матчей.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА.