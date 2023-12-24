Экс-футболист сборной России призвал иностранцев из РПЛ не лентяйничать в изучении языка

Бывший нападающий сборной России, а ныне тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что играющие в России иностранные футболисты должны знать общие фразы на русском языке. Об этом он заявил Legalbet.

«Видимо, для иностранцев, которые играют у нас, наш язык сложный. Но им нужно знать хотя бы какие-то общие фразы, чтобы понимать. Не думаю, что руководители согласятся прописывать в контракты футболистов обязательное изучение русского языка. Также и футболисты, которые приедут, не согласятся на такие условия.

Они в основном учат матерные слова, почему-то это у них хорошо запоминается. Но пусть учат, не лентяйничают!» — сказал Колыванов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

С весны 2022 года российские клубы и сборная не принимают участие в международных матчах из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что российский футболист «Спартака» может перейти в зарубежный клуб.