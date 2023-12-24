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Овечкин поднялся на три позиции по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин поднялся на 46 место по сыгранным матчам в НХЛ

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин переместился с 49 на 46 место по сыгранным матчам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» россиянин вышел на лед в 1378 раз. По этому показателю он догнал енсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика. Лидером по этому показателю является Патрик Марло (1779).

Встреча между «Ващингтоном» и »Тампой» завершилась со счетом 1:2 (Б). За «Тампу» в основное время забил Люк Гленденинг. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Энтони Манта. Решающий буллит в составе «Тампы» забил Виктор Хедман. Овечкин также исполнил буллит, но не смог переиграть Игоря Шестеркина.

На счету Овечкина сейчас 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 очков за результативность в 31 матче регулярного чемпионата.

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина.

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