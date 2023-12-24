Представитель Черчесова рассказал, может ли специалист возглавить клуб из России

Представитель экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова затруднился ответить на вопрос, может ли возглавить его клиент клуб из России, передает «Спорт-Экспресс».

«Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть», — сказал представитель российского тренера.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее в турецком «Бешикташе» рассказали, может ли Черчесов возглавить клуб.